تعرف على موعد مباراة افتتاح أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 08:28 مساءً - موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، الساعة العاشرة مساء السبت الموافق 13 يناير 2023، بمباراة قوية ومثيرة بين ساحل العاج صاحب الاستضافة وبين منتخب غينيا بيساو، ويحتضن ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي» في مدينة أبيدجان الإيفوارية المباراة الافتتاحية للعُرس الأفريقي.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا وتم تقسيمها على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، أبرزها منتخب مصر، والسنغال، والمغرب وتونس ونيجيريا والجزائر والكاميرون، وتُختتم منافسات بطولة كأس امم افريقيا في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

موعد افتتاح كأس أمم أفريقيا 2024

يستهل الأفيال العاجيين مشوارهم في البطولة الغائبة عن خزائنهم منذ عام 2015، بمواجهة غينيا بيساو في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.

منتخب كوت ديفوار، سبق له تحقيق البطولة عامي 1992 في السنغال، و2015 بغينيا الاستوائية، فيما خسر نهائي البطولة في نسختي 2006، و2012.

منتخب غينيا بيساو الذي يشارك في البطولة القارية للمرة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول في 2017، عن تحقيق فوزه الأول بعد سجل باهت خلال مشاركاته السابقة، حيث خاض 9 ‏مباريات وتعادل في 3 مواجهات مقابل 6 هزائم.

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موعد مباراة كوت ديفواروغينيا بيساو والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2023

موعد مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2023، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا 2023

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو على قناة beIN Sports MAX التي تم تخصيصها لنقل مباريات البطولة .