بعد أخر تبكير من وزارة التضامن 2024 إليكم موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير.. التفاصيل 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتم صرف معاشات تكافل وكرامة في أيام محددة كل شهر، ويزيد بحث المواطنين عن موعد وتاريخ هذا الصرف بصورة مستمرة حتي تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإعلان موعد الصرف بشكل رسمي، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2024، وأهم الشطروط المطلوبة للحصل على المعاش.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يناير 2024

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد موعد محدد لصرف معاشات تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 في يوم 15 يناير الجاري، وسوف يتم صرف المعاش لكل المستحقين للدعم المالي مع ضرورة توافر الشروط المطلوبة.

الشروط المطلوبة للحصول على معاشات تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص حتى يتمكن من صرف معاش تكافل وكرامة، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يمتلك المتقدم راتب شهري محدود حتي يتلقي الدعم.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في مصر اقامة كاملة.

يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للدعم أو من أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسهولة عبر الطريقة التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة: