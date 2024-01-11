السجن عامين للطبيب المتسبب فى الأزمة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 09:32 مساءً - قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة الجزئية بالحكم على الدكتور م .غ، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامه بكفالة مالية لاتهامه في القضية رقم 7691 لسنة 2021جنح قسم خامس القاهرة الجديدة.

وكان المتهم قد أجرى عملية جراحية للاعلامية ايمان الحصري مقدمة برنامج مساء دي إم سي ، حيث تسبب المتهم في تعرض الإعلامية لأزمة صحية كبيرة نتيجة خطا طبي كاد بأن يودي بحياتها.

يذكر أن المتهم حكم عليه في العديد من القضايا المشابهة، حيث عرض العديد من المرضي للخطر.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، غادرت إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستشفيات القاهرة أبريل 2021 ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.