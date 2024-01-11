القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 09:32 مساءً - لمعرفة القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 والتي ستبدأ السبت المقبل، تقدم "صوت الأمة" العديد من المعلومات، حول ترددات القنوات المجانية المختلفة لإذاعة ونقل والبث المباشر لمباريات البطولة التى تعد واحدة من أبرز وأكبر البطولات التي يشارك فيها أفضل المنتخبات الأفريقية وصاحبة التصنيف العالى على مستوى العالم.

وتتنافس في الكان منتخبات كبيرة من العالم والعالم العربي، وأيضا يبقى كأس أفريقيا من البطولات القارية الرئيسية التي تُقام كل عامين، وفي هذا العام، ستقام النسخة الـ33 من البطولة في كوت ديفوار، وتلعب المباراة الافتتاحية بين صاحب الأرض ساحل العاج وغينيا بيساو.

وستجمع البطولة مباريات نارية بين المنتخبات الأفريقية والتي تذاع حصرياً عبر قنوات بي إن سبورت، ولكن هناك بعض القنوات التي ستذيع البطولة بشكل مجاني وهذا ما ستتعرف عليه فى السطور التالية:

ترددات القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

هناك العديد من القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي يشارك فيها المنتخب الوطنى المصري ضمن المجموعة الثانية للبطولة، وسيلعب الفراعنة المباراة الأولى في يوم 14 فبراير 2024 ضد منتخب موزمبيق، ثاني يوم من انطلاق البطولة في كوت ديفوار، حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى الدور المقبل.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات

التردد 11013.

استقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات

التردد 11547.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة المغربية على عرب سات

التردد 12683.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد 11157.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات

التردد 12054.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، يوم السبت الموافق في 13 يناير 2024، وستكون المباراة الافتتاحية بين ساحل العاج وغينيا بيساو فى العاشرة مساء بتوقبت القاهرة، وستتواصل مباريات دور المجموعات حتى يتأهل الفرق إلى دور الـ16، الذي سيبدأ في الفترة من 25 إلى 29 يناير بعد ذلك، ستقام مباريات ربع النهائي في الفترة من 2 إلى 5 فبراير، ومباريات نصف النهائي في الفترة من 8 إلى 10 فبراير، أما المباراة النهائية ستقام في 11 فبراير 2024.