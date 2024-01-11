فى اول ظهور.. وسام أبو علي يظهر فى مران الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 10:30 مساءً - ظهر الدنماركي من أصل فلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الأهلي الجديد، في مران الفريق لأول مرة خلال التدريب المُقام حالياً على ملعب التتش في بداية استعدادات المارد الأحمر للارتباطات المقبلة.

وجاء ظهور وسام أبو علي بعدما أعلن الأهلي التعاقد معه مساء اليوم، الخميس، رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو يتم دفعهم على أربعة أقسام خلال عامين.

وأعلن أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف ، وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.

وانطلق منذ قليل مران الأهلي على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق بعد غد ، السبت، بكوت ديفوار، ويعود الأهلي للتدريبات على ملعب التتش بعدما توّج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويخوض الأهلي تدريباته بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا ، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ، كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم في البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مران الفريق اليوم بعد عودته من بلاده في الساعات الإولى من صباح اليوم حيث قضى هناك الإجازة التي حصل عليها الفريق.