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حسين الزناتي: تسليم تأشيرات العمرة لبعثة نقابة الصحفيين إلى الأراضي المقدسة

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أحمد جودة - القاهرة - بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وحسين الزناتى وكيل النقابة، رئيس لجنة الحج والعمرة، تسلّمت بعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، اليوم، تأشيرات رحلة العمرة الجديدة في شهر رجب التي تنظّمها النقابة.

وأشار حسين الزناتي إلو أن هذه هي الرحلة الثانية التي تم تنظيمها في موسم العمرة، بعد الرحلة الأولى التي أشاد فيها الزملاء بمستوى الخدمة التي تم تقديمها لهم، مؤكدًا أن النقابة ستعمل على تنظيم رحلة أخرى قبل شهر رمضان.

وأوضح وكيل النقابة إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إجراءات رحلة الحج بالنقابة، والتي بدأت مبكرًا هذا العام، بناءً على طلب السلطات السعودية لكل دول العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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