القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون يقدرون مصر لتسهيل عبورهم عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 12:32 صباحاً - قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن منفذ رفح الذي يفصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية يعبر خلاله عشرات الفلسطينيين النازحين من ويلات الحرب والدمار ما بين جنسيات مزدوجة وحالات إنسانية ومصابين من خلال آليات وضعتها الدولة المصرية للتيسير عليهم.

أضاف عبدالفتاح، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هدف هذه الآليات مد يد العون إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث يصل مسافرون فلسطينيون كل يوم إلى الأراضي المصرية في رحلة الهروب من الموت إلى الحياة حاملين معهم آمال العودة إلى الديار مرة أخرى.

وتابع: "وفي رحلة قصيرة عبر معبر رفح البري يبدأ المسافر باتخاذ إجراءات الدخول إلى القطر المصري بدفع رسوم هيئة الموانئ البرية التي قررتها مصر بقيمة تصل إلى 530 جنيه مصري قبل أن يدفع حاملو الجنسيات غير المصرية رسوم الحصول على تأشيرة الدخول والتي تقدر بـ35 دولار أمريكي، ليتبع بعد ذلك المسافر إنهاء إجراءات الدخول وفقا للوائح".

وأعرب الفلسطينيون عن تقديرهم لمصر بسبب تسهيل عبورهم، وقالت إحدى الفلسطينيات: "أنا من سكان قطاع غزة وسجلت اسمي وزوجي واولادي في الطرف الفلسطيني حتى نأتي إلى مصر، وعندما نزل اسمنا وصلنا إلى مصر ونحن سعداء لذلك جدا".

وقال فلسطيني آخر: "نشكر مصر، دفعنا 35 دولارات والإجراءات سهلة ومميزة والهلال الاحمر المصري استقبلنا كما حصل أطفالنا على تطعيم"، فيما قالت مواطنة أخرى: "عبرت الجانب المصري بكل أريحية وسهولة ودفعت 35 دولار للفيزا".