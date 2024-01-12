متحدث الرئاسة: الشغل الشاغل لمصر الآن هو وقف نزيف الدم الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 12:32 صباحاً - قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك ثوابت ومتغيرات، مشيرا إلى أن موقف مصر به مواقف ثابتة، وهناك تفاعل مع الأحداث والأطروحات، وهذا يتغير مع الأحداث، مؤكدا أن أهم ثابت لمصر والشغل الشاغل للقيادة السياسية والجهات المعنية، هو وقف نزيف الدماء الفلسطيني في أقرب وقت.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة "mbc مصر": "دعنا نتذكر أننا لا نتحدث عن الشهداء والضحايا كأرقام، هم بشر، وكل طفل يموت أو ييتم وكل أم وأب يفقدون أبنائهم، كل هذه أمور لا تعوض، وكل يوم يزيد فيه الضحايا تحاول مصر تجنبه وتسعى لتحقيق ذلك بكل الوسائل المتاحة".

وقال: "اتصالات تجرى على جميع المستويات، وتحركات تتم في جميع الاتجاهات، وجهد لم يتوقف ساعة واحدة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، والهدف الأول وقف نزيف الدماء".

وتابع متحدث الرئاسة: "إدخال المساعدات للمواطنين في قطاع غزة، محور جوهري في الجهد المصري، وأعتقد أن الجميع يعلم أن حوالي 80% من المساعدات الإغاثية التي تدخل غزة هي من مصر شعبا وحكومة، دولة ومنظمات مجتمع مدني، والجميع يساعد ويشارك، سواء دول أو منظمات دولية، ولكن هناك احتياج للمزيد، وتسريع إدخال المساعدات بالكميات الكافية التي تخفف عن أهالي غزة وتمكنهم من البقاء في ديارهم".