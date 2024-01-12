أحمد جودة - القاهرة - 30 دعاء مستجاب بشهر رجب

شهر رجب يحتل مكانة خاصة في الإسلام، حيث يعد واحدًا من الأشهر الحرم وهو الشهر السابع في التقويم الهجري، يُعتبر فترةً هامة في الحياة الإسلامية ، كما يُذكر في السنة الإسلامية بأحداث تاريخية مهمة، ويعد فرصة للتواصل العميق مع الله من خلال العبادات والطاعات.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية فيما يلي بعض الأدعية المستجاب في شهر رجب.

30 دعاء مستجاب في شهر رجب

1. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات في شهر رجب.



2. اللهم ارزقنا التوبة النصوحة والقبول في هذا الشهر المبارك.

3. اللهم ارفع عنا البلاء والمحن في رجب واجعلها سنة خير وبركة.

4. اللهم اكتب لنا السعادة والنجاح في أمور حياتنا.

5. اللهم اجعلنا من الصائمين والقائمين في ليالي شهر رجب.

6. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا واحفظنا من كل سوء.

7. اللهم ارزقنا حسن الخلق وتواضعًا في هذا الشهر المبارك.

8. اللهم وسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا.

9. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرًا في هذا الشهر.

10. اللهم اهدنا وارزقنا الثبات على الدين والاستقامة.

11. اللهم اكفنا شر الحسد والعين في شهر رجب.

12. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا الصغيرة والكبيرة.

13. اللهم ارفع عنا الهم والغم واجعل قلوبنا مطمئنة.

14. اللهم وفقنا لصالح الأعمال وارزقنا النجاح فيها.

15. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين في هذا الشهر.

16. اللهم اكفنا شر الشياطين واحفظنا من فتن الدنيا.

17. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك وقدرك.

18. اللهم انصر المظلومين في كل مكان واجعلنا منهم.

19. اللهم ارزقنا العمل الصالح واجعله خالصًا لوجهك الكريم.

20. اللهم اهدنا لأداء الطاعات وترك المعاصي.

21. اللهم احفظ أهلنا وأحبائنا من كل سوء في رجب.

22. اللهم ارزقنا العلم النافع والفهم السديد.

23. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان واجعلنا من السعداء.

24. اللهم اجعلنا من المتقين والمحسنين في هذا الشهر.

25. اللهم انعم علينا بالصحة والعافية في رجب وكل أوقاتنا.

26. اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من الفرح والسرور.

27. اللهم اجعل شهر رجب بداية لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا.

28. اللهم اكفنا شر الفتن والتجارب في هذا الشهر الفضيل.

29. اللهم ارزقنا الهداية والثبات على الدين في رجب.

30. اللهم اجعلنا من المغفور لهم والمسرورين في هذا الشهر.