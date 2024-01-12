القاهرة الإخبارية: بايدن يعلن رسميا توجيه ضربات أمريكية بريطانية لمواقع الحوثيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 05:32 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إعلان بايدن رسميا توجيه ضربات أمريكية بريطانية لمواقع الحوثيين.

وأكد بايدن أن هذه الضربات على مناطق في اليمن جاءت ردا على تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وتمثل رسالة واضحة أننا لن نتسامح مع تهديد جنودنا أو الملاحة البحرية

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة لن تتردد فى اتخاذ أى إجراءات إضافية لحماية شعبها وحماية التجارة العالمية إذا دعت الضرورة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن ثلاث ضربات استهدفت مطار مدينة صنعاء اليمنية حتى الآن. وكان مراسل القاهرة الإخبارية أكد سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى.