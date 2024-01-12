الحوثيون: كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 03:32 مساءً - أعلن الحـوثيون، أن كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة لقواتهم، وفق خبر عاجل، نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان قد أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن تهديد الملاحة جعل المشاركة في الهجوم على مواقع الحـوثيين واجبة و4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على مواقع للحـوثيـين، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني، أن قدرات الحـوثيين على تهديد السفن تلقت ضربة قوية واستهدفنا مطارا في اليمن استخدمه الحوثيون لإطلاق صواريخ كروز ومسيرات.