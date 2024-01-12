مشيخة الأزهر والأوقاف والإفتاء ينعون والدة الدكتور محمد الضوينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 05:27 مساءً - نعت مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وجمع من القيادات الدينية، والدة الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: خالص العزاء للأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر في وفاة والدته رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

ومن جانبه تقدم الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بواجب العزاء لوكيل الأزهر في وفاة والدته.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " باسم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ومنسوبيها، أتقدم بخالص العزاء للأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني في وفاة والدته."

كما تقدمُ الشيخ أيمن عبد الغني -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- بخالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني -وكيل الأزهر الشريف- في وفاة والدته التي وافتها المنية صباح اليوم.

وأعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء الإدارات المركزية، بالقطاع والمناطق، ومديرو العموم، وجميع العاملين بالقطاع عن خالص عزائهم لفضيلة الدكتور الضويني، داعين المولى -عز وجل- أن يغفر لها ذنوبها، وأن يتقبلها عنده مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.