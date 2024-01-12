أبرزها الأسلحة النارية والذخيرة.. كاف يعلن محظورات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 05:27 مساءً - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المواد المحظور اصطحابها من جانب الجماهير في كأس أمم أفريقيا، والتى تبدأ منافساتها غدا السبت بمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخبا كوت ديفوار وغينيا بيساو فى المجموعة الأولى بجوار كل من غينيا الاستوائية ونيجيريا، فيما يتواجد منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

المواد الخطرة:

- الأسلحة النارية والذخيرة.

- أي أداة حادة أو مدببة يمكن استخدامها للقطع أو الوخز أو الطعن.

- الألعاب النارية أو المشاعل أو مسحوق الدخان أو عبوات الدخان أو قنابل الدخان أو غيرها من منتجات الألعاب النارية.

- مبخرات الغاز والمواد المسببة للتآكل، القابلة للاشتعال والأصباغ والحاويات التي تحتوي على مواد ضارة أو شديدة الاشتعال.

- الزجاجات أو الأكواب أو الجرار أو العلب أو أي شكل آخر من أشكال الحاويات المغلقة أو المغلفة ، وكذلك الأشياء الأخرى المصنوعة من الزجاج.

المشروبات الكحولية:

- المشروبات الكحولية من أي نوع، بخلاف تلك التى يقدمها الأشخاص المصرح لهم داخل الملاعب، المخدرات أو المنشطات.

المواد التجارية:

- أي مواد ترويجية أو تجارية، على سبيل المثال لا الحصر، العلامات والرموز والنشرات أو الأشياء والمواد والملابس.

العنصرية:

- أي رسالة تميز ضد بلد أو شخص أو مجموعة على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر أو التوجه الجنسي أو لأي سبب آخر، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، اللافتات والعلامات والرموز والمنشورات أو الأشياء أو الملابس التي قد تتداخل مع حسن سير الحدث للآخرين أو تتداخل مع الغرض الرياضي للحدث.

- يحظر استخدام الأشياء الكبيرة أو الضخمة، مثل المظلات والمظلات والحقائب كبيرة الحجم غيرها من الأشياء.

الأشياء المزعجة:

- مؤشرات الليزر

- الصافرات

- الأدوات الميكانيكية التي تنتج حجما زائدا ، مثل مكبرات الصوت

- الأبواق أو أبواق الغاز.