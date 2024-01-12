شاهد ملعب "لوسيل" جاهز لحفل افتتاح كأس آسيا 2023 قبل لقاء قطر ولبنان (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 05:27 مساءً - أصبح ملعب "لوسيل" جاهزاً لاحتضان المباراة الافتتاحية للنسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم، الجمعة بتوقيت القاهرة، بمباراة الافتتاح، والتي تجمع صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر، حامل اللقب، مع نظيره منتخب لبنان.

ويتواجد منتخبا قطر ولبنان في المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا 2023، بجانب منتخبي الصين وطاجيكستان.

ويخوض المنتخب القطري بقيادة المدير الفني الإسباني الجديد ماركيز لوبيز، نهائيات كأس آسيا للمرة الـ 11 فى تاريخه، بعدما شارك في 10 نسخ سابقة بداية من نسخة 1980 في الكويت ولم ينجح فيها بتجاوز دور المجموعات، وحتى آخر نسخة 2019 في الإمارات وتوج حينها باللقب.

ولعب منتخب قطر في كأس آسيا 39 مباراة خلال 10 مشاركات، حقق الانتصار في 13 مباراة، وخسر 15 مرة، وتعادل في 11، وسجل 52 هدفاً، ودخل مرماه 47.

في المقابل، يسجل منتخب لبنان حضوره الثالث فقط في كأس آسيا بنسخة قطر مع مدربه ميودراغ رادولوفيتش، حيث شارك في نسختين سابقتين الأولى حين استضاف البطولة في عام 2000 والثانية كانت في النسخة الأخيرة بالإمارات 2019.

واكتفى منتخب لبنان في المشاركتين باللعب في دور المجموعات وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ففي 6 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل مرتين، وخسر 3، وسجل 7 اهداف، واهتزت شباكه 12 مرة.

وتقابل المنتخبان في 13 مباراة سابقة بجميع المسابقات ولم يسبق للمنتخب اللبناني تحقيق أي انتصار على العنابي خلال تلك المواجهات، وخسر 10 مرات، فيما انتهت 3 لقاءات بنتيجة التعادل.

وكانت آخر مباراة جمعت قطر ولبنان في دور مجموعات كأس آسيا النسخة الماضية بالإمارات 2019 وهي الوحيدة بين المنتخبين في نهائيات التجمع الأبرز والأهم على مستوى القارة، وفاز العنابي بنتيجة (2-0).

ملعب لوسيل جاهز لحفل افتتاح كأس آسيا 2023

ملعب لوسيل

ملعب لوسيل قبل افتتاح كأس آسيا 2023

ملعب لوسيل جاهز لحفل الافتتاح