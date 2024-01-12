الشيخ تميم بن حمد ورئيس الفيفا أبرز الحضور فى حفل افتتاح كأس آسيا 2023 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 05:27 مساءً - تصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، أبرز الحضور للحفل الافتتاحى للنسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023، والمقام حاليا على ملعب "لوسيل"، قبل مواجهة منتخب قطر، حامل اللقب مع منتخب لبنان.

كما شهد الحفل الافتتاحى تواجد جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الذى حرص على حضور المباراة الافتتاحية للبطولة.

وحمل الحفل الفنى لافتتاح كأس آسيا 2024 عنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهي مجموعة من القصص الآسيوية القديمة التي تعكس التنوع الثقافي فى القارة، كما تم تقديم الأغنية الرسمية للبطولة خلال الحفل، بالإضافة إلى عروض فني وألعاب نارية لإمتاع الجماهير.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها قطر، بدلا من الصين، للمرة الأولى مشاركة 24 منتخبا، كما يعد المنتخب الياباني الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 4 ألقاب، وكان أخرهم عام 2011.

ويتواجد منتخبا قطر ولبنان في المجموعة الأولى بكأس أمم أسيا 2023، بجانب منتخبي الصين وطاجيكستان.

ويخوض المنتخب القطري بقيادة المدير الفني الإسباني الجديد ماركيز لوبيز، نهائيات كأس آسيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بعدما شارك في 10 نسخ سابقة بداية من نسخة 1980 في الكويت ولم ينجح فيها بتجاوز دور المجموعات، وحتى آخر نسخة 2019 في الإمارات وتوج حينها باللقب.

ولعب منتخب قطر في كأس آسيا 39 مباراة خلال 10 مشاركات، حقق الانتصار في 13 مباراة، وخسر 15 مرة، وتعادل في 11، وسجل 52 هدفاً، ودخل مرماه 47.

في المقابل، يسجل منتخب لبنان حضوره الثالث فقط في كأس آسيا بنسخة قطر مع مدربه ميودراغ رادولوفيتش، حيث شارك في نسختين سابقتين الأولى حين استضاف البطولة في عام 2000 والثانية كانت في النسخة الأخيرة بالإمارات 2019.

واكتفى منتخب لبنان في المشاركتين باللعب في دور المجموعات وفشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ففي 6 مباريات، فاز في واحدة، وتعادل مرتين، وخسر 3، وسجل 7 اهداف، واهتزت شباكه 12 مرة.

حفل افتتاح كأس آسيا حفل افتتاح كأس آسيا

أمير قطر فى حفل الافتتاح أمير قطر فى حفل الافتتاح

أمير قطر ورئيس الفيفا أمير قطر ورئيس الفيفا

حفل افتتاح كأس آسيا 2023 حفل افتتاح كأس آسيا 2023

حفل افتتاح كأس آسيا 2023 حفل افتتاح كأس آسيا 2023

حفل افتتاح كأس آسيا 2023 حفل افتتاح كأس آسيا 2023

حفل افتتاح كأس آسيا 2023 حفل افتتاح كأس آسيا 2023

حفل افتتاح كأس آسيا 2023 حفل افتتاح كأس آسيا 2023

حفل افتتاح كأس آسيا 2023 حفل افتتاح كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023 كأس آسيا 2023