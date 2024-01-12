بشرى سارة.. رفع سن المعاش لـ 65 لكل موظفين الدولة في هذا الموعد وهذه الفئات التي ينطبق عليها فقط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم اتخاذ قرارات جديدة خلال الفترة الماضية تخص المعاشات، وتم تداول هذه القرارات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بينت اهتمام الحكومة المصرية بكبار السن والمعاشات مثلما تهتم بفئة الشباب والأطفال، بالإضافة إلى محاولتها لتوفير حياة كريمة لهم ومساعدة المتقاعدين وأصحاب المعاشات الاجتماعية، لذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن الأخبار الجديدة التي ستقوم بتغيير حياتهم للأفضل ورفع سن المعاش بجميع الوظائف الحكومية في الدولة.

رفع سن المعاش لـ 65

تضمنت القرارات الجديدة التي تتعلق برفع سن المعاش والمعاشات، تقرير الدولة لزيادة سنوات العمل مع تأخير التقاعد من أي وظيفة، لذلك تم تحديد العمر الخاص بتقاعد الموظفين وهو 65 عام، وسوف يتم رفع سن المعاش إلى 65 وسيتم تنفيذ هذا القرار على الجميع وبشكل كبير على من يكون دخلهم الشهري متوسط من أجل تحسين المستوى الاقتصادي، وهذه القرارات سوف يتم تطبيقها من عام ٢٠٤٥ وهذا ما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوضيحه ولا يوجد أي تغيير حتى الآن.

الفئات التي يطبق عليها قرار المعاشات

توجد فئات معينة سوف يتم تطبيق القرار عليها وهذه الفئات هي مواليد العام الميلادي ١٩٨٠، وجميع من ولدوا خلال السنوات التي تلي هذا العام لن يتم تطبيق القرار عليهم، وهذا من أجل تحديد فئة معينة وعدم تنفيذ القرار على عدد كبير من المتقاعدين وتجنب حدوث التكلفة الشديدة التي تنتج عن هذا، مما يجعل الميزانية متوافقة مع ظروف الدولة خلال الفترة المقبلة.