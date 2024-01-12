نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الخامس.. نقابة المهندسين تواصل تلقي طلبات المرشحين لانتخابات التجديد النصفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لليوم الخامس، يستمر بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات- تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً طوال أيام الأسبوع.

خلال نهاية اليوم الرابع، بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (386) مرشحًا، إذ تقدم 147 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و239 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، إذ ستُجرى الانتخابات في فبراير القادم.

يشار إلى أنه سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير 2024، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.