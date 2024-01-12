عمرو السولية يستأنف تدريباته فى مران الأهلي بعد غيابه لظروف خاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 06:32 مساءً - تواجد عمرو السولية لاعب الأهلي فى مران الفريق المُقام حالياً بملعب التتش بعد غيابه عن مران الأمس لظروف خاصة، حيث اعتذر السولية عن عدم المشاركة فى مران أمس لظروف خاصة وافق عليها الجهاز الفني.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق غدا، السبت، بكوت ديفوار، ويعود الأهلي للتدريبات على ملعب التتش بعدما توّج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ولا يرتبط الأهلي بأى منافسات محلية أو خارجية خلال الفترة الحالية بعد الاعتذار عن كأس الرابطة التى انطلقت النسخة الثالثة منها الاثنين الماضي وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.