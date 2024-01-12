عمر كمال عبد الواحد وافد جديد للأهلي رسميا لـ3 سنوات ونصف مقابل «زعلوك ورشدان وكباكا»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 06:32 مساءً - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر، لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وأنهى توفيق، بعد الرجوع إلى رئيس النادي الاهلى، كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس الماضى بعد إنتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق مؤخراً بسبب توقف المسابقات المحلية والقارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق السبت، بكوت ديفوار، ويعود لأهلي للتدريبات على ملعب التتش بعدما توّج بالسوبر المصري الذي اُقيم بالإمارات يوم 28 ديسمبر الماضي ومن قبله برونزية مونديال الأندية بالسعودية.

ويخوض الأهلي تدريباته الحالية بدون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا ، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا .

ويتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم في البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج ، كما يتواجد كريم الدبيس وحمزة علاء مع المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض دورة ودية في دبي بدءاً من يوم 15 يناير الجاري.

ولا يرتبط الأهلي بأي منافسات محلية أو خارجية خلال الفترة الحالية بعد الاعتذار عن كأس الرابطة التي إنطلقت النسخة الثالثة منها الأثنين الماضي وستكون أول مباراة رسمية للأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.