نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق رحلة طواف إفريقيا 2024 من أمام أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، انطلقت، صباح اليوم من أمام أهرامات الجيزة، رحلة طواف إفريقيا 2024 "رحلة بالدراجات الهوائية" والتي تنظمها شركة مراسي للسياحة بالتعاون مع فريق أب وورد.

وتستغرق مدة هذه الرحلة داخل الأراضي المصرية قرابة الـ 13 يوما، يمُر المشاركين خلالها على عدد من الأماكن الأثرية والسياحية في محافظات كل من القاهرة، والجيزة، والسويس، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر، وأسوان حتى معبر الحدود السودانية عبر منفذ وادي حلفا لاستكمال الرحلة التي تمتد لمدة ثلاثة أشهر.

ويشارك في "رحلة طواف إفريقيا 2024 رحلة بالدراجات الهوائية" حوالى 50 دراج من عدة دول وهى " مصر، وأمريكا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا).

وأكدت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على حرص الهيئة على رعاية هذه الأحداث، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة والتي من بينها منتجي السياحة الرياضية والسياحة الثقافية،

ورحلة طواف إفريقيا تمر على عدد من الأماكن الأثرية مما يساهم في الدعاية وإلقاء الضوء على منتج السياحة الثقافية الذي يعد من المنتجات السياحية التي تركز الوزارة على الترويج لها وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، حيث تتضمن هذه المنتجات أيضًا منتجات السياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص وسياحة العائلات والسياحة الثقافية والترفيهية معًا.