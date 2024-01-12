نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنشيطًا للسياحة.. انطلاق ماراثون مصر الدولي في الأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق، صباح اليوم، ماراثون مصر الدولي في دورته الـ31 من البر الغربي بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من عدة جنسيات أوروبية وعربية.

وانطلق المارثون من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري ثم إلى وادي الملوك مرورًا بمعبد مدينة هابو وتمثالي ممنون ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت.

ويعد هذا الماراثون أحد الأحداث الدولية المدرجة بأجندة الاتحاد الدولي لسباقات الطرق AIMS.

وأكدت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على حرص الهيئة على رعاية هذه الأحداث، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة والتي من بينها منتجي السياحة الرياضية والسياحة الثقافية.

والماراثون يمر على عدد من الأماكن الأثرية مما يساهم في الدعاية وإلقاء الضوء على منتج السياحة الثقافية الذي يعد من المنتجات السياحية التي تركز الوزارة على الترويج لها وفقًا للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، حيث تتضمن هذه المنتجات أيضًا منتجات السياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص وسياحة العائلات والسياحة الثقافية والترفيهية معًا.