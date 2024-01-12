ضبط 106 قطع أثرية تعود لعصور قديمة مختلفة بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 08:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة والإتجار بالقطع الأثرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (مالك ورشة خراطة – كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف الورشة تم ضبطه وبرفقته (عاطل "له معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (لوحة معدنية محاطة بإطار من الخشب - مخطوطة أثرية وصندوق خشبى مزخرف - 3 قطع من قماش "الكتان" عليها كتابات أثرية - لوحات - أيقونة خشبية مطعمة بالعاج عليها رسومات أثرية - كتاب بغلاف معدنى مدون به كتابات بعدة لغات - 2 قطعة خشبية مستديرة عليهما رموز لاتينية - سلسلة معدنية - 7 ورقات من الجلد عليها كتابات ونقوش تاريخية - 85 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر الرومانى) .. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن القطع المضبوطة المشار إليها جميعها أثرية ، وتعود إحداها للعصر الرومانى وباقى المضبوطات تعود إلى القرون الـ ( 14 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20) الميلادية .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازة القطع الأثرية المضبوطة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.