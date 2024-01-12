نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو فضل شهر رجب؟ الأزهر للفتوى يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى عن فضل شهر رجب؟

قائلا:- (1) هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وأحد الأشهر الحُرُم التي عظّمَ الحقُّ سبحانه حُرْمَةَ ظلم الإنسان لنفسه أو غيره فيها، كما نهى المولى سبحانه عنه في غيرها من الشهور والأيّام.

(2) يسمى شهر رجب بـ«الأصم، والفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.

(3) يتميَّزُ شهر رجب عن باقي الشهور بحدوث معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور.

بارك الله لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، وبارك لنا فيه آمين.