متحدث الخارجية الأمريكية عن هجمات البحر الأحمر: لا نرغب في توسيع الصراع بمنطقة الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 10:30 مساءً - قال سامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية وحذرنا مرارا من الهجمات في البحر الأحمر، مضيفا: "الحوثيون لم يلتزموا تحذيراتنا بشأن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر".

وشدد خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية": "لا نرغب في توسيع الصراع بالمنطقة"، موضحا أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تزيد معاناة شعوب المنطقة كافة.

ولفت إلى أن الحوثيين هم من بدأوا الهجوم في البحر الأحمر دون أي مبررات، مؤكدا أن أولوية الإدارة الأمريكية التنسيق مع الشركاء والحلفاء لمنع الهجمات في البحر الأحمر.