محمود مسلم: إسرائيل فضحت كذبها أمام المحكمة الدولية واتهامها لمصر شرف لنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 يناير 2024 10:30 مساءً - أكد الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن إسرائيل تتحدث كذبا عن أن حماس تمارس إبادة جماعية ضدها، وهذه الحملة داخل غزة فاشلة 100% وما تم إنجازه فى هذه الحملة تدل على الإبادة الجماعية.

وأضاف محمود مسلم، خلال لقائه بقناة "الغد"، أن إسرائيل فضحت نفسها أمام العالم وأى اتهام لها لمصر فهو شرف للدولة المصرية، وروايتها عن مصر مكذوبة، موضحا انه مصر تضغط يوميا على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية.

تابع محمود مسلم، هناك لجنة بها مصر وإسرائيل وأمريكا خاصة بدخول المساعدات وهو أمر يدل على كذب إسرائيل وهى تعرقل دخول المساعدات لأنها تشترط تفتيشها قبل دخولها للقطاع وتأخذ وقتا كثيرا، والآن الضغط الدولى ضرورى على إسرائيل لوقف الحرب.