النيابة الإدارية تحدد 3 أيام للمتخلفين عن التسجيل الإلكتروني بـ"وظيفة معاون"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 10:30 صباحاً - أعلنت هيئة النيابة الإدارية، تحديد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين، موعداً أخيراً لمن تخلفوا عن التسجيل الإلكتروني أو سحب وتقديم الملفات من المتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، ويكون ذلك بالحضور لمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

الهيئة أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

* يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

* وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

* وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

* بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.