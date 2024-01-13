وزير التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة للتدريب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 11:27 صباحاً - في إطار أهمية الدورات التدريبية التي تنفذها وزارة التنمية المحلية والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الادارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري و الذي ينطلق غدًا الأحد الموافق 14/1/2024 وهو الأسبوع التدريبي الثالث والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات 5 دورات تدريبية وهي : دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة"، ودورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير"، ودورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ودورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية"، والاسبوع الثاني لدورة "تأهيل مديري مكاتب السادة القيادات العليا بالمحافظات (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ويستفيد من تلك الدورات 157 متدربَا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز تدريب سقارة يعد مركز إعداد القيادات المحلية بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسئولين من الطراز الفريد المميز خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم في التدريب بمختلف المجالات، لافتا إلى أن هدف التدريب هو التغيير للأفضل ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياة لديهم، و أيضاً اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات وتعزيز القدرات على منافسة الآخرين والقدرة على مواكبة التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا بشكل دائم والاستفادة منها فى تطوير الخدمات .

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة" والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ومشروع الإتحاد الأوروبي يستفيد منها 28 من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدون والأحياء، مشيرًا إلي أن الدورة ستتناول التعريف بعدة مهارات وهي القيادة الفعالة، و التفاوض، و التواصل، و العمل الجماعي، و فن ادارة الوقت، بالإضافة الي شرح التحفيز الإداري، والإدارة الحديثة، وإدارة النزاعات الإدارية، وإدارة التغيير، وتختتم الدورة بعقد عدة ورش عمل حول القيادة الفعالة وأنماط الإدارة، وحول التواصل وكيفية إدارة الوقت ومفهوم العمل الجماعي، وإدارة النزاعات الإدارية والتحفيز الإداري.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي استمرار مركز سقارة في تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية، حيث سيشهد الأسبوع التدريبي الـ 23 تنفيذ دورة "تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل ادارة التغيير" والتي ينفذها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندي تنفيذًا للتكليف الرئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ويستفيد منها 45 متدربا من رؤساء المراكز والمدن .

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن هذه الدورة تتضمن عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأهمية تنمية الموارد الذاتية في دعم التنمية بالمحافظات، و القوانين المنظمة لتنمية الموارد الذاتية، والمعوقات المتعلقة بتنمية الموارد وكيفية التغلب عليها، وتجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية الموارد الذاتية والنتائج المحققة، وآليات الحصر للموارد الذاتية في ضوء تجربة البرنامج ، و تحليل أعمال الحصر للموارد الذاتية على مستوي الوحدة المحلية، وكيفية إعداد خطة عمل لتنمية الموارد الذاتية على مستوي الوحدة المحلية في ضوء تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتعرف على قانونى الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وآلية تطبيقه، و انتظار المركبات ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠ وآلية تطبيقه.

وقال وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الـ 23 يتضمن أيضًا تنفيذ دورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" بالتعاون مع المركز الاقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد منها 28 من خريجي دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، لافتًا الي أن الدورة تركز علي المقصود بمصطلح GRC، وما المقصود بالحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)، وما أهمية نموذج GRC، والتعريف بالهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وهو "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات"، وتتضمن ايضًا التعريف بالحوكمة ونطاق العمل، والإطار العام لها وأهدافها ومبادئ الحوكمة للمؤسسات الحكومية، والآليات العامة لتطبيق الحوكمة.

و أضاف وزير التنمية المحلية أن دورة "الحوكمة والمخاطر والإلتزام (GRC)" تشمل ايضًا التعريف بالمخاطر، ومبادئ إدارة المخاطر، وإطار عمل إدارة المخاطر، وعملية إدارة المخاطر، وكيفية تحديد وتقييم المخاطر بأمثلة إسترشادية، والتعريف بمفاهيم الالتزام والغرض منه وأهميته ومخاطر عدم الالتزام، وشرح مفصل للفرق بين الالتزام والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية، والسمات العامة لسياسة الالتزام، والإلتزام والبيئة التنظيمية، وتختتم الدورة بالتعريف بالدور والمسؤوليات المنوط بها ادارة الالتزام.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "السكرتارية التنفيذية لمكاتب القيادات والمكاتب الفنية" والتي يستفيد منها 25 من المديرين والعاملين بمكاتب السادة المحافظين والمكاتب الفنية، تركز علي تنمية مهارات استقبال وتصدير المكاتبات وطرق الفهرسة والحفظ للوثائق والملفات، ومهارات إدارة الملفات والأرشفة الالكترونية وتكويد الملفات، مهارات الخطابات (اعداد التقارير والمذكرات والخطابات)، وتصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة للكتابة باللغة العربية، والتعريف بالمهام والمسئوليات الخاصة بالسادة المحافظين وسكرتير العموم ومراكز المدن في ضوء قانون الإدارة المحلية، ومهام الإدارات المختلفة وطرق التنسيق بينها، وتتضمن ايضًا فن إدارة الوقت (الكتب الدورية والقرارات والفرق بين القرار والقانون واللائحة)، وكيفية التواصل باستخدام الايميل وطرق البحث عن الانترنت، وآلية متابعة المشروعات في ظل تطبيق تنمية صعيد مصر ومشروعات حياة كريمة، وتختتم الدورة فعالياتها بورشة عمل عن المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين.

وأشار وزير التنمية المحلية الى تنفيذ مركز سقارة لدورة جديدة بشأن "تأهيل مديري مكاتب السادة نواب المحافظين (مكين)" بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بكفر الشيخ والتي يستفيد منها 28 متدرباً، مؤكداً أن الدورة تهدف إلى تعليم مديري مكاتب نواب المحافظين لكي يكونوا محترفين ومنفذين ،لافتاً الى أن البرنامج يعمل على تعليم أساليب التواصل مع المواطنين، واتخاذ القرار، والتواصل مع الرئيس والمرؤوس، ورفع وعيهم بكافة القوانين التي تتعلق بالعمل المحلي مما يؤهلهم للعمل في مناصبهم بشكل محترف وبشكل يمكنهم من ان يبدعوا ويبتكروا في اساليب عملهم .

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن المحتوى التدريبي للأسبوع الثاني من دورة "تأهيل مديري مكاتب السادة نواب المحافظين (مكين)" يركز على تحليل البيانات ومتابعة المشروعات، وأنواع البيانات، ومقدمة برنامج power BI، استعراض وشرح واجهة البرنامج، وشرح الاشكال البيانية بالبرنامج، وورشة عمل google sheet، وكيفية استخدامه، ومقدمة عن الـ power query، استيراد كل أنواع البيانات للبرنامج، وتحويل البيانات باستخدام ال power query، ودمج والحاق الجداول واضافة وتقسيم الاعمدة، والتعرف علي المشكلات الفنية في البيانات وكيفية حلها ، ومفهوم واهمية الاجتماعات وأنواعها ومراحلها الأساسية وهي "مرحلة ما قبل الانعقاد" اتيكيت الاجتماعات وإعداد جدول الاعمال واللوجستيات وسبل تحسين نسب المشاركة، ثم مرحلة الانعقاد "دورة حياة الاجتماع " أدوار الحضور واسس الحوار الفعال وطريقة Cornell للتسجيل، وإدارة الاختلافات في الاجتماع وسبل إدارة النقاش وسبل تقييم نجاح الاجتماعات.