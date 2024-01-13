وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان المدفن الصحى الآمن بمدينة بلبيس بتكلفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 11:27 صباحاً - اللواء هشام آمنة : 221 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالشرقية لإنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة ورفع تراكمات للمخلفات

الدكتور ممدوح غراب : المحافظة جادة في تنفيذ خطة التخلص من المقالب العشوائية وتحسين مستوى النظافة بالمراكز والمدن وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المدفن الصحى الآمن بقرية السلام التابعة لمركز بلبيس للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة ، والمُقام على مساحة 45 فدان ، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع وبتكلفة 35 مليون جنيه ، وذلك تنفيذاً لبرتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ، والهيئة العربية للتصنيع ، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة ومصانع لتدوير القمامة بالمحافظات.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية ومرافقوهم لشرح تفصيلي حول مكونات المشروع وتمت الإشارة إلي أن المدفن الصحي بقرية السلام التابعة للوحدة المحليه لغيته بمركز بلببس مقام علي مساحة 45 فدان يضم 3 خلايا مزوده بـ 3 أحواض ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة وتم الإنتهاء من إنشاء الخلية الأولى وحوض الترسيب على مساحة 10 أفدنة القادم ، كما يضم المدفن مبنى إداري وغرفة أمن وميزان بسكول وخزان وقود ومغسلة ومكان إنتظار للسيارات وخزانات للمياه على مساحة 2 فدان ، ومن من المقرر خلال الفترة القادمة إنشاء خليتين بحوضين ترسيب ومصنع لفرز وتدوير المخلفات الصلبة على باقي المساحة المتبقية.

كما دعمت وزارة البيئة المدفن الصحي بعدد من المعدات عبارة عن لودر مجنزر وسيارة نقل ٢٠ متر مكعب .

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تكلفة مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي نفذتها الوزارة بمحافظة الشرقية بلغت حوالى 221 مليون جنيه والتي تضمنت إنشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة ورفع تراكمات قمامة من 19 موقع بالمحافظة بحوالي 542 ألف طن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع محافظات الجمهورية لضمان عدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافه المحافظات وتوطين الصناعة الخاصة بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدن، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين عن ملف النظافة.

بينما أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة لتحسين مستوى النظافة بمراكز ومدن المحافظة وتوفير جو بيئي وصحي للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وائل سعدة رئيس الإدارة المركزية للأزمات بوزارة التنمية المحلية والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة والدكتورة منى شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالوزارة .