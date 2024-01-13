نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توفر فرص عمل بمرتبات مجزية.. تعرف على الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة الخاصة.

وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر مزايا تأمينية، وذلك للعمل في الأماكن التالية:

1- أفراد أمن في بنوك بوسط البلد - جاردن سيتي - الدقي - المهندسين - الجيزة - 6 أكتوبر.

2- أفراد أمن في مولات بألماظة والمعادي - 8 ساعات.

3- أفراد أمن بشركة أجهزة كهربائية في المنيل - وسط البلد - الجيزة.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، أن الشروط والمزايا للوظائف المطلوبة كما يلي: (قبول الطلبة - سن التقديم من 20 إلى 45 سنة - تأمين صحي واجتماعي - إجازات سنوية ومرضية - زيادة سنوية - العمل لمدة 12 ساعة).

وأضاف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، أن على الراغبين في الاستفسار التواصل عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198"، أو الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.