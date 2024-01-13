وزير الصحة: تنظيم قافلة طبية لإنهاء قوائم الانتظار بكفر الشيخ خلال أسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - وزير الصحة يلتقي محافظ كفر الشيخ وعددًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

محافظ كفر الشيخ: المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في مستهل زيارته الميدانية الموسعة بمحافظة كفر الشيخ لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وذلك بحضور عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

تناول اللقاء، استعراض منظومة العمل بالمنشآت الطبية بمحافظة كفر الشيخ، ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك الاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد الوزير أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحافظة كفر الشيخ خلال السنوات الأخيرة، على رأسها القطاع الصحي، حيث شهدت المحافظة إنجاز عدد كبير من مشروعات التطوير والإنشاء الجديد التي انعكست على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واستمع وزير الصحة والسكان، إلى احتياجات المواطنين من خلال السادة النواب الممثلين عن دوائرهم بمختلف مدن وقرى المحافظة، على رأسها قوائم الانتظار حيث وجه الوزير -خلال اللقاء - بحصر كافة مرضى قوائم الانتظار، لتحضير قافلة تضم فريق طبي ومستلزمات طبية لإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظة خلال أسبوع.

كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية التعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية لتكامل الخدمات الطبية للمواطنين من خلال توسيع بروتوكولات التعاون بين الجانبين.

واستمع الوزير، من السادة النواب حول آرائهم عن آداء المستشفيات، والتي سيتم زيارتها للوقوف على مؤشرات وجودة العمل على أرض الواقع، كما تم مناقشة موقف المشروعات الجارية والمدد الزمنية للانتهاء منها لدخولها الخدمة والعمل بكامل طاقتها.

ومن جانبه، رحب محافظ كفرالشيخ، بوزير الصحة مشيدًا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت خلالها تطويرًا شاملًا وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات، والذي استهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية بمحافظة كفرالشيخ للمساهمة فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيرًا نظرا لاهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفرالشيخ، بإطلاق حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الطبية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفرالشيخ بشكل كبير.

وأشار إلى أن المحافظة شهدت افتتاح مستشفيات «بلطيم النموذجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، والتطويرات التي شهدتها مستشفى فوه المركزى، ومستشفى بيلا المركزي»، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالي محافظة كفرالشيخ.