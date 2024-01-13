القائم بأعمال سفارة فرنسا بالقاهرة: نشكر مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 12:31 مساءً - وجه القائم بأعمال سفارة فرنسا بالقاهرة رافاييل دي لاجارد شكر بلاده لمصر للتعاون على الصعيد الإنساني من أجل تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وأشار دى لاجارد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى المستشفى الميداني الفرنسي المقام على متن حاملة المروحيات " ديكسمود" التي ترسو بميناء العريش منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي لعلاج مصابي غزة.

وأوضح دي لاجارد أن فرنسا قدمت حتى الآن حوالى ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتم إرسالها جواً (إلى العريش) وبحراً ، حيث وصلت قبل أيام سفينة مساعدات إلى ميناء بورسعيد وتحمل على متنها 350 طناً من المساعدات خاصة المواد الغذائية، وكل ذلك يتم بالتعاون مع مصر.

وأعلن القائم بأعمال سفارة فرنسا بالقاهرة أنه من المقرر أن تصل سفينة أخرى محملة بالمساعدات خلال الساعات القادمة إلى ميناء بورسعيد.

ومن ناحية أخرى.. وصف القائم بأعمال سفارة فرنسا بالقاهرة العلاقات بين بلاده ومصر بأنها "ممتازة" .. مشيرا إلى التنسيق الوثيق بين القاهرة وباريس حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على كافة المستويات واللقاءات والاتصالات المتواصلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى نهاية الشهر المنصرم بين الرئيسين ، حيث هنأ الرئيس الفرنسي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وتوقع الدبلوماسي الفرنسي أن تشهد الفترة المقبلة زيارات من جانب مسئولين فرنسيين إلى مصر عقب التعديل الوزاري في الحكومة الفرنسية.