طقس اليوم السبت.. شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 19 والصغرى 11 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 12:32 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع علي المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على محافظة مطروح تمتد مساءً الى الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم أيضا نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:60 كم / س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر) .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.