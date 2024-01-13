نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اختبارات نصف العام لأبناء الخارج بجميع دول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، لأبناء الخارج، وفقًا للجداول المعلنه من الوزارة، بجميع دول العالم حسب توقيت كل دولة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews )، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ امتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024).

وأكدت الوزارة، أن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، ستكون عبارة عن أسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

وأضافت، أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

وطالبت الوزارة، ضرورة تأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg )، وبإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.