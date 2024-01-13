سفير سلوفينيا بالقاهرة: دور مصر محوري لتحقيق الاستقرار فى المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 01:29 مساءً - أكد سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك أن مصر تلعب دوراًً محوريا وحاسماً لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من التحديات وخاصة في ضوء الصراع الدائر بقطاع غزة.

وأكد السفير السلوفيني، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تقدير بلاده للجهود الكبيرة والحثيثة التي تقوم بها مصر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة فضلا عن دورها الميسر في الوساطة بين أطراف الصراع، معرباً عن أمله في التوصل إلى نهاية للصراع الحالي والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

كما أشاد السفير بودلسنيك بعمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتنسيق الوثيق بين الجانبين حيال القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصف العلاقات بين البلدين بأنها "وثيقة وتاريخية"، مؤكدا أن مصر تعد أهم شريك لبلاده في المنطقة.

وأبرز السفير الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين وكان آخرها تلك التي قامت بها "تانيا فايون"، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، إلى القاهرة في نوفمبر الماضي حيث رافقها "جواو جوميش كرافينيو" وزير خارجية البرتغال، في إطار جولة إقليمية قاما بها للتشاور حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية تعود إلى نحو إثنين وثلاثين عاما منذ عام 1992 وشهدت تطورا كبيرا في شتى المجالات، مشددا على أن البلدين لديهما الرغبة والإرادة في تعزيز التعاون فيما بينهما نظراً لما يتمتعان به من إمكانات في العديد من المناحي وفي ضوء العضوية غير الدائمة الحالية لسلوفينيا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2024-2025).

كما أثنى سفير سلوفينيا على التعاون بين مصر وبلاده على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات.

وكان سفير سلوفينيا قد حرص على المشاركة في اللقاء الموسع الذي نظمه سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر بمقر إقامته بالقاهرة منذ أيام وجمع سفراء الدول أعضاء الاتحاد المعتمدين لدى مصر مع المحررين الدبلوماسيين.