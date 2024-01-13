وزارة العمل : تخرج دفعة جديدة من المتدربات على مهن التفصيل والخياطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 01:29 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القليوبية نظمت فعاليات تخرج دفعة جديدة من المتدربات على مهن التفصيل والخياطة بالمجان ، حيث بلغ عددهم 13 متدربة ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة بقرية القشيش التابعة للوحدة المحلية ومقرها أمام المركز التكنولوجي بقشيش أحدى قرى شبين القناطر ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وفى ضوء إهتمامها بالشباب من الجنسين من أبناء المحافظة لتدريبهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى وذلك على المهن التى يتطلبها ذلك السوق بالمحافظة ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ،فى تقريرها للوزارة ،أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتوفير مزيد من الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل وفق أحدث الأساليب العالمية للتدريب فى مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للوزارة ، وأضافت مدير المديرية انه اختتمت فعاليات الدورة بتنظيم الإختبارات النهائية النظرية والعملية بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة الخاصة بالدورت التدريبية بواقع 150 ساعة تدريبية ، كما أنه يمكن للشباب الراغبين فى التدريب التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 158 إلى 45 سنة لجميع المؤهلات وبدون مؤهل ، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ..