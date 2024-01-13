وزارة العمل : دورات تدريبية مجانية للشباب فى أسوان على المهن المستحدثة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 01:29 مساءً - قالت وازرة العمل في بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة أسوان إفتتحت عدد 4 دورات تدريبية مجانية جديدة للشباب من أبناء المحافظة ، في مجالات السباكة الصحية ، والكهرباء ، وصيانة الأجهزة المنزلية ، وصيانة الشاشات ، والريسيفر ، يستفيد منها 50 متدرب ومتدربة ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، كما تابعت المديرية سير العملية التدريبية علي المهن المطلوبة في سوق العمل والتي يجرى تنفيذها بمركز التدريب المهني بالمحمودية والتى يجرى تنفيذها بالتعاون بين المديرية وبين منظمات المجتمع المدني ، وجمعية المستثمرين للطاقة ببنبان ، وبعض المنظمات الدولية لتنفيذ عدد 8 برامج تدريبية للشباب من الجنسين لمن هم فى سن 18 حتي 35 عام علي مجموعة من المهن منها : صيانة الحاسب الالي ، وصيانة المحمول ، والتطريز والملابس الجاهزة ، واعمال كهرباء السلسيون ، والسباكة الصحية ، وصيانة الاجهزة المنزلية ، وصيانة الشاشات ، وتركيب كاميرات المراقبة ، والريسيفر ، حيث بلغت أعداد المتدربين ما يقرب من 153 متدرب ، تتراوح فيها المدد الزمنية للبرامج ما بين 36 و 56 يوم تدريبي بمعدل 5 ساعات يومياً .

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أنه يأتي تنفيذ هذه البرامج لمساعدة الشباب من الجنسين علي تعلم مهن حرفية ، فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم افضل الخدمات الممكنة فى هذا المجال ، مضيفاً أنه من الملاحظ إقبال الفتيات بشكل كبيرعلي المهن الغير تقليدية بالنسبة لهن مثل تعلم اعمال كهرباء المتازل وصيانة الشاشات وتركيب الكاميرات وصيانة الاجهزة المنزلية والمحمول ، مما يدل على زيادة وعيهم باهمية العمل ، وتغير الموروثات الثقافية وإدراك لمتطلبات سوق العمل في المرحلة الراهنة ، واصرار الفتيات علي تعلم هذه المهن يعكس روح التحدي والمثابرة عند الفتاة الاسوانية وان هذه المهن لم تعد قاصرة علي الشباب فقط مستهدفة بتعلمها مثل هذه المهن شرائح معينة من العملاء تخترق من خلالها سوق العمل بدراسة واعية وخطوات محسوبة .

وأشار مدير المديرية أن تلك التدريبات تشهد أيضاً إقبال من ذوي الهمم حيث يتم اختيار المهن التي يتم التدريب عليها بما يتناسب مع نوع الاعاقة لحسن توافق متطلبات المهنة مع نوع الاعاقة بما يساعد علي انسيابية العملية التدريبية ، وقد جرى الانتهاء من تنفيذ عدة برامج في مجال التسويق الالكتروني و صيانة الشاشات وتركيب الكاميرات وكذلك في مجال الطاقة الشمسية حيث يتم حالياً تسكين خريجي برنامج الطاقة علي فرص عمل بمحطات الطاقة الشمسية بفارس تنفيذا لسياسة وزارة العمل وتطبيق مبدأ التدربب من اجل التشغيل ، و هو ما دفع المديرية من خلال ادارة التدريب المهني وبالتعاون مع مشروع قوي عاملة مصر برفع كفاءة ما يقرب من 120 شاب من قرية فارس في الاعمال الكهربية و الميكانيكية لتوفير ايدي عاملة ماهرة ومدربة للمشروعات القومية علي ارض محافظة أسوان .