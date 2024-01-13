طلاب الثانوي العام بالقاهرة يبدأون امتحان الفصل الدراسي الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 01:30 مساءً - بدأ صباح اليوم السبت طلاب الثانوى العام أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا وورقيا حسب جاهزية المدارس ، حيث يؤدى طلاب الثانى الثانوي بإجمالى 91282 الامتحان فى مادتى تطبيقات الرياضيات - الجغرافيا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الكترونياً حسب جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس، وبالنسبة للطلاب الذين لم يستلموا التابلت أو المدارس غير المجهزة تكنولوجياً ، يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول ورقياً ويكون الامتحان على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة ودعم إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وتشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% على أجهزة التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة ١٥% ورقياً .

وأوضحت أن الامتحان فى وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان، وفي حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم آداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الإمتحان المحدد بالجدول، مضيفة أن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية

وأوضحت المديرية أن امتحانات طلاب الدمج التعليمي ستكون ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية لإمتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام الماضية .