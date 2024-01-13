الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 01:30 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم استمرارا لانخفاض قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية نهارا وليلا مع عودة نشاط الرياح في معظم محافظات الجمهورية وتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا بشكل كبير.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، أنّ المنخفض يتعمق على معظم المحافظات، وستزيد كميات الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "اليوم سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح على ساعات النهار والليل في فترة المساء وستزيد الأمطار على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وهذه الأماكن ستكون معرضة لسقوط أمطار ما بين المتوسطة والرعدية أحيانا، وقد تتقدم بعض الأمطار الخفيفة في مناطق داخلية، أي جنوب الوجه البحري".