النائب العام: إعفاء المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية حال تسجيلها بالخطأ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 01:30 مساءً - وجه المستشار محمد شوقى النائب العام، بإعفاء كافة المواطنين من دفع مقابل خدمة التظلم على المخالفات المرورية في حالة ما إذا أسفر فحص التظلم عن تسجيل المخالفة بطريق الخطأ أو عدم صحتها أو كون المخالفة غير خاصة بالسيارة محل التظلم، وذلك في ضوء حرص النائب العام علي الاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين، وفي إطار ما تقدمه النيابة العامة من خدمات إلكترونية، وتيسيرًا على المتعاملين معها بنيابات المرور المختلفة بجميع المحافظات.

علماً بأن آليات تقديم خدمة التظلم على مخالفات المرور هي (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري).