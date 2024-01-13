وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مشروع إنشاء برج إداري ومول تجاري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 02:27 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مشروع إنشاء برج إداري ومول تجاري وجراج متعدد الطوابق بميدان التحرير بمدينة الزقازيق بتكلفة 55 مليون جنيه وذلك لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

وخلال الافتتاح قدم العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان شرحا تفصيلياً عن مكونات المشروعات وتمت الإشارة إلى أن المشروع مقام على مساحة 1047م3 ومكون من 8 طوابق عبارة عن بدروم، والطوابق (الأرضي والثاني والثالث) تجاري ، والطوابق (الرابع والخامس والسادس) إداري والطابق السابع والثامن نادي اجتماعي مفتوح لخدمة أبناء مدينة الزقازيق.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهد المبذول من محافظة الشرقية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في قطاعات الإسكان والمرافق والطرق مطالباً ببذل مزيدٍ من الجهد ، لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات في التوقيتات المحددة لرفع كفاءة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

بينما أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والسفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .