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السفير المصري لدى زغرب ينظم حفل استقبال للمنتخب الوطني للمصارعة

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 03:35 مساءً - أقام السفير أيمن ثروت حفل استقبال يوم ١٢ الجاري لبعثة المنتخب الوطني للمصارعة المشارك في بطولة كرواتيا المفتوحة للمصارعة خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ يناير بالعاصمة زغرب، حيث تندرج تلك البطولة تحت التصنيف العالمي للعبة.

وقد ترأس البعثة المصرية العميد هاني محمد، وذلك بمشاركة عدد ٥ لاعبين للمصارعة الرومانية، و٤ لاعبين بالمصارعة الحرة، بالإضافة إلى لاعبتين بالمصارعة النسائية. وحقق لاعبو المنتخب الوطني نتائج متميزة في البطولة التي يشارك فيها أكثر من ٥٠٠ لاعب من ٤٩ دولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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