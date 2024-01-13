السفير المصري لدى زغرب ينظم حفل استقبال للمنتخب الوطني للمصارعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 03:35 مساءً - أقام السفير أيمن ثروت حفل استقبال يوم ١٢ الجاري لبعثة المنتخب الوطني للمصارعة المشارك في بطولة كرواتيا المفتوحة للمصارعة خلال الفترة من ٨ إلى ١٤ يناير بالعاصمة زغرب، حيث تندرج تلك البطولة تحت التصنيف العالمي للعبة.

وقد ترأس البعثة المصرية العميد هاني محمد، وذلك بمشاركة عدد ٥ لاعبين للمصارعة الرومانية، و٤ لاعبين بالمصارعة الحرة، بالإضافة إلى لاعبتين بالمصارعة النسائية. وحقق لاعبو المنتخب الوطني نتائج متميزة في البطولة التي يشارك فيها أكثر من ٥٠٠ لاعب من ٤٩ دولة.