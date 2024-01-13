وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مشروع إنشاء نفق عرابي أسفل السكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 03:35 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع إنشاء نفق عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه ليربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة ، جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

قدم المهندس المسئول عن تنفيذ النفق بشركة المقاولون العرب شرحا تفصيلا لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن النفق تم إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عبارة عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عرابي وشارع فاروق و150 متر مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 متر وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 240 مليون جنيه .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالمشروع والذي يساهم في تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

ومن جانبه ثمن محافظ الشرقية دور وزارة التنمية المحلية في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات علي أرض المحافظة و التي تساهم رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة .

كما افتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية أعمال تطوير وتجميل ميدان عرابي بمدينة الزقازيق والتي تشمل إقامة جداريات ومقاعد انتظار للمواطنين وإزاحة الستار عن تمثال أحمد عرابي بمكانه الجديد بالميدان أمام النفق حيث تم مراعاة إضفاء لمسة جمالية وحضارية على المكان لتتلاءم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق .

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها فضلا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.