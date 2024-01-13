سفير مصر لدى فنزويلا يلتقي بوزير البترول الفنزويلي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 03:35 مساءً - في إطار التقارب الثنائي والعلاقات الطيبة بين مصر وفنزويلا، التقى السفير/ كريم أمين، سفير جمهورية مصر العربية بوزير البترول الفنزويلي/ بيدرو رافايل تيتشيا لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي، حيث قام السفير/ كريم أمين بتسليم الوزير الفنزويلي الدعوة الموجهة إليه من السيد وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة كمتحدث وعضو مشارك في لجنة السياسات الوزارية العالمية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2024" المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 19-21 فبراير 2024.

من جانبه، أشاد الوزير الفنزويلي بالإمكانيات المصرية المتزايدة في مجال البترول والغاز الطبيعي، والقدرات البشرية التي تمتلكها مصر في هذا المجال، معرباً عن رغبته في زيادة مجالات التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي الذي يمثل أولوية لكلا البلدين، ومؤكداً على قبوله الدعوة الموجهة لسيادته للمشاركة في معرض "إيجبس 2024"، كما أعرب عن شكره وامتنانه للسيد وزير البترول.

هذا، وقد صرح السفير/ كريم أمين بأن لقائه بالوزير تيتشيا كان مثمراً، وأنه أكد على الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لزيادة مجالات التعاون الثنائي فيما بينهما.