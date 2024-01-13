نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلموا مصر ومسيحيوها يبعثون برسالة تضامن مع غزة في احتفال نقابة أطباء القاهرة بعيد الميلاد المجيد (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة أطباء القاهرة احتفالًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور نخبة الأطباء، من الشخصيات العامة، وممثلى الكنيسة المصرية، ورجال الدين، الذين جسدوا أسمى معان الأخوة والوحدة الوطنة.



ونيابة عن جموع الأطباء بعث الحاضرون رسالة تضامن من الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، مع الشعب الفلسطيني، وأهل غزة الصامدين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها استهداف الأطقم الطبية والمستشفيات.

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، جموع الشعب المصري، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وتابعت “غالب”: نستهل عاما جديدا بولاية رئاسية ثالثة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، نطمح لأن تُلبّي فيها الحكومة والبرلمان مطالب الأطباء، في إقرار قانون المسؤلية الطبية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحسين بيئة العمل، للحد من نزيف الهجرة الذي يهدد القطاع الصحي بأكمله.



وقال الدكتور مينا سمعان، وكيل نقابة أطباء القاهرة، إن إصرار مجلس النقابة على استمرار التقليد السنوي بإقامة حفل عيد الميلاد المجيد، لترسيخ أواصر المحبة وجمع شمل الأطباء.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد سلامة عضو، مجلس نقابة أطباء مصر، بحرص مجلس أطباء القاهرة على هذه المناسبة، قائلا "كلنا واحد، همومنا واحدة وآلامنا واحدة، فيجب جميعا أن نفرح لبعض ونسعى لايجاد المناسبات التى تدخل الفرحة لانفسنا وأهلينا".

شارك في الاحتفال كل من الدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة للرعاية الصحية، والدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة أطباء مصر، والدكتور فريد حمدي، الأمين العام، والدكتور رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار الكنسي، والدكتور رفعت فتحى، أمين عام الكنيسة الإنجيلية، والقس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.



كان في استقبال ضيوف الحفل، كل من الدكتور محمد البرعي، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، والدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق، والدكتور عامر نصر، أمين الصندوق المساعد، والدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد، وكل من الدكتور محمد صبحى، والدكتور عبدالوهاب الشرقاوي، والدكتور يحي دوير، والدكتور وليد طاهر والدكتور كيرلس فارس والدكتور أحمد الديب أعضاء مجلس النقابة.