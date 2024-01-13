وزير الصحة يتفقد مستشفى مركز أورام كفر الشيخ الجديد ويشيد بمستوى التشييد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يناير 2024 04:33 مساءً - وزير الصحة يوجه بوضع خطة تشغيل لتعظيم الاستفادة من الموارد واستدامة الخدمة الطبية بمركز أورام كفر الشيخ

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مستشفى أورام كفر الشيخ التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والذي سيتم تشغيله تجريبيا خلال شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أشاد بمستوى التشييد والتجهيز بالمستشفى، ووجه بضرورة مراجعة قائمة التحاليل بما يتماشى مع معايير الجودة ووفقا لأكواد المعامل المركزية، كما وجه بضرورة الاستعانة بخبير اقتصادي في التكاليف ووضع خطة تشغيل تضمن استدامة الواردات وتعظيم الاستفادة من الموارد، دون تحميل المستشفى أي أعباء إضافية، مع تقديم أجود خدمة طبية دون الضغط على إمكانيات المركز.

وكشف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد وحدة طب الفم والأسنان ووجه بضرورة تسريع وتيرة توريد الأجهزة، كما تفقد وحدة الأشعة المقطعية، وقسم العناية المركزة، وأشاد بمستوى التجهيزات الطبية، مشددا على ضرورة حوكمة نظام التشغيل بالمستشفى من حيث تعاقدات النظافة والأمن وإحكام مواعيد الزيارة، وكافة الأمور الإدارية والتشغيلية الأخرى، موجها بضرورة المضي قدما في ربط مركز أورام كفر الشيخ بمنظومة الأورام المميكنة والتي تضم 12 مستشفى.

ونوه «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم العلاج بالكيماوي للكبار وللأطفال، موجها بوضع 4 شاشات في قسم علاج الكبار، حيث تستغرق جلسة الكيماوي ما يزيد عن أربع ساعات، كما وجه بضرورة زيادة عدد أسرة المستشفى لاستيعاب أكبر عدد من المرضى مع الحفاظ على عدم وجود كثافات.

يذكر أن مستشفى مركز أورام كفر الشيخ، يتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويقع على مساحة 8877 متر مربع، ويضم 123 سريرا و3 غرف عمليات و10 عيادات خارجية، ويقدم خدمات الطوارئ، وجراحة الأورام والمناظير، والدعم النفسي وعلاج الأورام والكيماوي والإشعاعي، كما يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والعلاج التلطيفي، فضلا عن خدمات التغذية العلاجية، والفم والأسنان، كما أن المستشفى مزود بصيدلية وصيدلية إكلينيكية، ومعمل باثولوجي وجميع أنواع الأشعة.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.