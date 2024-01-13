نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صلاح عيسى وشخصيات نجيب محفوظ".. في نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسي "(شخصيات قلقة فى أدب نجيب محفوظ )، والكتاب كان قد تحمس لإصداره الراحل بفصل الشخصيات التى فيه عن شخصيات كتابه:( شخصيات لها العجب) ليصدر فى كتاب مستقل، غير أن القدر لم يمهله لتحقيق ذلك فقامت بجمع مادته وإعداده للنشر الكاتبة الكبيرة الأستاذة أمينة النقاش.

يشارك فى الندوة الكاتبة والروائية الكبيرة سلوى بكر والمؤرخ الكبير عاصم الدسوقي، ويدير اللقاء الكاتب والناقد شعبان يوسف.

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين في بالدور الرابع.