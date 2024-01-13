نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تلغي المادة لـ3 طلاب بعد تهكيرهم التابلت أثناء الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت، 3 حالات تهكير تابلت أثناء أداء امتحانات الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على أنه سيتم عرض الأجهزة المهكرة علي مسئولي التطوير وإثبات ذلك من خلال محضر بالواقعة وإلغاء المادة، وفي حال التكرار يلغي الترم بالكامل وعلي مسئولي التطوير ضبط الأجهزة لعدم التكرار.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالسادة أولياء الأمور بضرورة التنبيه على الطلبة بعدم تهكير جهاز التابلت حتى لا يعرض الطالب نفسه للمساءلة القانونية.

كما تابع اليوم السبت أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للإطمئنان على سير الأمتحانات.

وكان ذلك بحضورسمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مدير عام الشؤون التنفيذية، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

كما نبه سلومة، على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، وضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم وذلك للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل اثناء العملية الامتحانية، مع ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

كما نبه سلومة، على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب، وكذلك تحديث طلاب المرحلة الثانوية للتابليت الخاص بهم حتى يتثنى لهم سهولة دخولهم على المنصة.

بينم أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على عدم مغادرة الطلاب المدرسة إلا بعد تحديث الجهاز وفى حال مواجهتهم أى مشكلة عليهم التوجه إلى مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، وكذلك التأكيد على أن جميع الطلاب الذين تمكنوا من دخول الامتحان إلكترونيا سوف يتم متابعة جميع امتحاناتهم القادمة إلكترونيا.

كما نبه سلومة، على جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بعدم مغادرة أى طالب بالمدرسة إلا بعد استكمال وقت امتحانه بالكامل وفى حالة تعذر دخول الطالب على المنصة سوف يتم تعويضه عن هذا الوقت، وضروره وجود الشريحة مع الطالب مشحونة بالجهاز.

هذا وقد كانت نسبة الحضور في مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي %96، كما كنت نسبة الحضور فى مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي %97، ونسبة الحضور فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية للصف السادس الابتدائي %97،4.

بينما نسبة الحضور فى مادتى الهندسة والعلوم للصف الأول الإعدادي %96، ونسبة الحضور فى مادة اللغة العربية للصف الثانى الثانوى %94،5.