نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطي والمنصورية.

وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية من خلال المتابعة الدورية لنسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمحاور والطرق المؤدية للمتحف والمناطق الأثرية بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

وشملت الجولة متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم والتى تم الانتهاء من 95 % من أعمال الدفع النفقى بالمنطقة وجاري استكمال المشروع.

كما تابع المحافظ المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بالإضافة إلى وسائل الإنارة وتطوير الارصفة على جانبي الطريق

حيث وجه محافظ الجيزة برفع الرتش ومخلفات الأعمال وتسوية الأرصفة لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

وخلال تفقد المحافظ لاعمال التطوير بميدان الرمايه والتى شملت أعمال اللاندسكيب وتحويل المرافق وتوسعة الطريق شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال فى تلك المنطقة بداية من ميدان الرماية وحتى اسفل الطريق الدائري مع ضرورة مراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع كافه المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش.

ووجه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطوير الذي تشهده بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.

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