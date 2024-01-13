نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكاوى جماعية لطلاب الصف الثاني الثانوي لتأخر انطلاق امتحان اللغة العربية بالعياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكي عدد كبير من طالبات الصف الثاني الثانوي العام وآسرهم، بمدرسة السلام الثانوية بنات بإدارة العياط التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، من عدم وجود ووصول الانترنت لأغلب أجهزة التابلت باللجان التابعة للمدرسة.



واضطر المراقبين لتغيير أماكن الطلاب إلى لجان آخرى مما تسبب في بدء الامتحان للطلاب متأخرا عن موعده لمدة وصلت لساعتين، على الرغم من بدء الإمتحانات إلكترونيًا منذ الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وغلق السيستم أتوماتيكيًا في الساعة الثانية عشر ظهرًا، مما آثار غضب وإستياء الطلاب وذويهم، من عدم الإستعداد الكافي للإمتحانات.

حيث أنطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، والتي تستمر حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة (للشعبة العامة) يوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية، ويوم الإثنين 15 يناير امتحان الكيمياء (للشعبة العلمية) وعلم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية)، ويوم الأربعاء 17 يناير امتحان التاريخ (للشعبة الأدبية)، والفيزياء (للشعبة العلمية).

ويؤدي الطلاب يوم الأحد 21 يناير امتحان اللغة الأجنبية الأولى (للشعبة العامة)، والأحياء (للشعبة العلمية)، والفلسفة والمنطق (للشعبة الأدبية)، ويوم الثلاثاء 23 يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية (للشعبة العامة)، وتطبيقات الرياضيات (للشعبة العلمية)، والجغرافيا (للشعبة الأدبية)، ويوم الأربعاء 24 يناير امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (للشعبة العامة).

كان قد شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير امتحانات الفصل الدراسي الأول ورفعه لمدير الإدارة، لتجنب حدوث أى مشاكل أثناء العملية الامتحانية.