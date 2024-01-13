نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ورشة بعنوان “مهارات الديسك.. تطبيقات عملية” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول “مهارات الديسك.. تطبيقات عملية”، وتنفذ الدورة، وتجري أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية.

ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي/ محمد الدسوقي خبير اللغة العربية وأعمال الديسك، مستشار رئيس تحرير الأهرام لشئون الديسك المركزي.

ويمكن التقدم للدورة من خلال الرابط التالى: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA، وللاستعلام تليفونيًا 01099221510.

يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بالنقابة.